В Оленегорск пытались незаконно привезли три центнера камчатского краба

В Мурманской области задержали партию камчатского краба, добытого браконьерами. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

В Мурманской области задержали партию камчатского краба, добытого браконьерами. Груз везли от Кольского залива в Оленегорск.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у выявленных лиц изъяли автомобиль, 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом камчатского краба общим весом более 345 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 8 миллионов рублей, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

Груз везли от Кольского залива в Оленегорск. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за браконьерство.

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