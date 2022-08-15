Управляющую компанию в Мурманске оштрафовали за аварийную крышу

Директора компании привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская управляющая компания «МурманТехСервис» выплатит штраф в размере 75 тысяч рублей за аварийную крышу в доме №3 на улице Комсомольской.

В 2018 году дом прошел через капремонт, но крышу тогда не сделали. Через два года жильцы стали жаловаться на протечки. Тогда Госжилинспекция назначила в отношении УК внеплановую проверку.

- Было установлено, что карнизные свесы крыши указанного многоквартирного дома в ненадлежащем техническом состоянии. Инспекцией в адрес ООО УК «МурманТехСервис» выдано предписание и возбуждено административное производство, по итогам которого руководитель управляющей организации привлечен к административной ответственности, - рассказали Nord-News в Минстрое.

Директора компании привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.

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