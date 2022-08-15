Андрей Чибис показал результат своей тихой охоты

Нынешнее лето в Мурманской области урожайное на морошку и грибы, редкий северянин устоит перед соблазном тихой охоты. Фото: Андрей Чибис.

Нынешнее лето в Мурманской области урожайное на морошку и грибы, редкий северянин устоит перед соблазном тихой охоты. Вот и губернатор Андрей Чибис в свой выходной пошел с корзинкой в лес.

- Сезон «тихой охоты» на нашем Севере идет полным ходом, - написал глава региона в своем Telegram-канале и поделился снимком урожая.

Напомним: под Кандалакшей нашли редкий гриб, похожий на кровь.

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