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Общество15 августа 2022 14:26

Андрей Чибис показал результат своей тихой охоты

На выходных губернатор Мурманской области сходил за грибами
Ника СВЕТЛОВА
Нынешнее лето в Мурманской области урожайное на морошку и грибы, редкий северянин устоит перед соблазном тихой охоты. Фото: Андрей Чибис.

Нынешнее лето в Мурманской области урожайное на морошку и грибы, редкий северянин устоит перед соблазном тихой охоты. Фото: Андрей Чибис.

Нынешнее лето в Мурманской области урожайное на морошку и грибы, редкий северянин устоит перед соблазном тихой охоты. Вот и губернатор Андрей Чибис в свой выходной пошел с корзинкой в лес.

- Сезон «тихой охоты» на нашем Севере идет полным ходом, - написал глава региона в своем Telegram-канале и поделился снимком урожая.

Напомним: под Кандалакшей нашли редкий гриб, похожий на кровь.

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