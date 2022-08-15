В Мурманске потеплеет до +27

16 августа воздух в регионе прогреется до 27 градусов, тепла добавит и южный ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область вернулась жара. Правда, ненадолго. 16 августа воздух в регионе прогреется до 27 градусов, тепла добавит и южный ветер. Правда, синоптики обещают местами дожди.

- 18 августа ожидается прохождение холодного фронта и поворот ветра к северным румбам, пройдут обильные дожди, поэтому температура воздуха, на большей части Мурманской области, уже не превысит +12+18 градусов, - отметили в гидрометцентре региона.

Напомним: в ночь на 15 августа в Заполярье зафиксировали заморозки.

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