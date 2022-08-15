Житель Мурманска нашел у озера телефон и может отправиться в колонию на пять лет

До пяти лет лишения свободы грозит 44-летнему мурманчанину, которого обвиняют в краже. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До пяти лет лишения свободы грозит 44-летнему мурманчанину, которого обвиняют в краже. Он нашел телефон, который забыла у озера во время отдыха женщина. Но решил не возвращать гаджет. Северянка обратилась в полицию.

- При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже был установлен и задержан безработный местный житель 1977 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина объяснил, что забрал телефон, чтобы продать его. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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