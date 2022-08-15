В парке Апатитов пара занялась сексом на глазах у детей

Невольными свидетелями чересчур пылких отношений стали жители Апатитов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Невольными свидетелями чересчур пылких отношений стали жители Апатитов. 14 августа пара местных жителей занялась любовью у всех на виду.

- Кого-то так обуяла страсть, что дойти до более укромного места не получилось. И все это днем на глазах у гуляющих и детей, - цитирует очевидцев Telegram-канал "Апатиты Подслушано" (18+).

"КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области сообщили, что заявление по факту случившегося не поступало, однако полиция проведет проверку по публикациям в СМИ.

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