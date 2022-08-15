Себестоимость квадратного метра в будущем доме на улице Бондарной в Мурманске составляет 120 тысяч рублей

В августе в Мурманске должны начаться работы по строительству сразу двух жилых домов - на улицах Бондарной и Павлова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе в Мурманске должны начаться работы по строительству сразу двух жилых домов - на улицах Бондарной и Павлова.

Котлованы на Бондарной вырыли еще в 2020-м году, но потом начались трудности. Теперь же подрядчик выбран, экспертиза пройдена. Проект обещает быть дорогим.

- Обычно рельеф под будущий объект – это или скальные породы, или торфяники, которые не могут быть основанием для фундамента. Их выборка, взрыв пород влияют на стоимость. По последним расчетам, стоимость квадратного метра квартиры в доме на Бондарной составляет 120 тысяч рублей. В средней полосе себестоимость квадратного метра -70 тысяч рублей, а продажи – от 120 тысяч и выше. Высокая маржинальность обуславливает интерес застройщиков. К тому же у нас короткий сезон для работ, вести их в октябре, например, затратно из-за накладных расходов, например, необходимого прогрева фасада, - рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним: к 2024 году в Мурманске планируют построить новый лицей.

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