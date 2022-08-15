В Кандалакше девочка не смогла получить бесплатные лекарства

Ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить права ребенка, в том числе взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из медучреждений Кандалакши выявили нарушение законодательства о том, что дети до трех лет могут бесплатно получать лекарства. Нужные препараты не предоставили маленькой девочке.

- В 2022 года при прохождении ребенком амбулаторного лечения льготные рецепты лечащим врачом выданы не были, в связи с чем родители приобрели их за свой счет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ведомство обратилось в суд, чтобы восстановить права ребенка, в том числе взыскать с медучреждения компенсацию морального вреда.

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