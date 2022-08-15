"Это уникальный проект". В 2024 году в Мурманске построят лицей

В Казарменном переулке Мурманска построят лицей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Казарменном переулке Мурманска построят лицей. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

- Это уникальный проект, сейчас он проходит экспертизу. Учебный год в лицее должен начаться в 2024 году, - уточнила Ирина Вабищевич.

Напомним: о планах на строительство учебных учреждений в Казарменном и на улице Советской стало известно еще в 2020 году.

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