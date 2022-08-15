В оперштабе рассказали, вернут ли масочный режим в Мурманской области

Только за последнюю неделю число зараженных COVID-19 жителей региона выросло в три раза. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В мае в Мурманской области отменили масочный режим, который действовал два года. Причиной стал высокий уровень коллективного иммунитета северян к новой коронавирусной инфекции и снижение числа заболевших.

Однако только за последнюю неделю число зараженных COVID-19 жителей региона выросло в три раза. А уровень коллективного иммунитета снижается. Станет ли это основанием для возращения обязательного ношения СИЗов?

- Возврат обязательного масочного режима в Мурманской области и других ковид-ограничений в настоящий момент не планируется, - пишет Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб. - При этом северянам рекомендуется носить маски в местах скоплений людей, использовать антисептик, а также вовремя ревакцинироваться во избежание серьезных последствий возможного заболевания.

Напомним: больше половины мурманчан уверены, что коронавирус создали в лаборатории.

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