В Териберке трое молодых людей попали в ДТП на мотоцикле "Урал"

Около пяти утра 15 августа в Териберке произошло ДТП: трое молодых людей катались на мотоцикле "Урал" с коляской и опрокинулись. Фото: vk.com/murman01

Около пяти утра 15 августа в Териберке произошло ДТП: трое молодых людей катались на мотоцикле "Урал" с коляской и опрокинулись.

- Осмотром места ДТП, сбором данных, обеспечением безопасности на месте происшествия занимался дежурный караул ПЧ-23 Кольского филиала. Огнеборцы также оказывали пострадавшим первую помощь и передали их бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: днем 13 августа в Мурманске в ДТП пострадал пешеход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru