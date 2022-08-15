На мобильной ярмарке "Наша рыба" в Мурманской области за год купили 100 тонн рыбы

Для северян продукция продавалась по сниженной цене. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Год назад ярмарка "Наша рыба" в Мурманской области стала мобильной. За это время - с 14 августа 2021 года - она посетила 18 муниципалитетов Заполярья, включая ЗАТО.

- Порядка 100 тонн рыбной продукции приобрели жители Кольского полуострова за это время. Впервые для продажи свежей мойвы были использованы фудтраки, что позволило доставить ее до самых отдаленных уголков региона, - сообщили организаторы ярмарка.

Для северян продукция продавалась по сниженной цене.

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