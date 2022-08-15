На жителя Апатитов напали с кирпичом во время застолья

Травмы врачи оценили как легкий вред здоровью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отношении 45-летнего безработного апатитчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Мужчина оказался очень негостеприимным хозяином.

В гости к нему пришел 41-летний приятель, во время застолья хозяин и гость поссорились.

- В ходе ссоры злоумышленник взял строительный кирпич и нанес им удар по голове северянина. Мужчина в содеянном признался и пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Травмы врачи оценили как легкий вред здоровью.

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