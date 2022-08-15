"Немножко Сайлет Хилл". Это надо видеть - мост через Кольский залив погрузился в туман

Похолодание привело к интересному явление: мост через Кольский залив окутало туманом.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Минувшей ночью в Мурманской области зафиксировали первый после долгого летнего перерыва заморозок - в аэропорту "Мурманск" столбик термометра упал до нуля.
В столице Заполярья было теплее, но все же похолодание привело к интересному явление: мост через Кольский залив окутало туманом.
- В городе температура опускалась до +5, в то время как вода в заливе максимально теплая в году, в районе 12-13 градусов, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).
В городе температура опускалась до +5, в то время как вода в заливе была в районе 12-13 градусов.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Напомним: синоптики обещают потепление.
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