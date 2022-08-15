В Мурманской области нашли тонну рыбы с истекшим сроком годности

Всего бизнесменам предписали утилизировать тонну продукции. Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Мурманской области нашли оптовые предприятия, которые хранили просроченный товар. Проверку провели УФСБ по Мурманской области и инспекторы ветнадзора Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора, используя систему "Меркурий".

- В отношении пяти оптовых предприятий (4 – индивидуальные предприниматели, 1 – общество с ограниченной ответственностью) были инициированы внеплановые выездные проверки, согласованные с прокуратурой Мурманской области. Было установлено, что оптовики хранят в холодильных камерах мороженную, копченую, вяленую рыбную продукцию без маркировочных этикеток, не имеющую информации об изготовителе, дате выработки и сроках годности, а также продукцию с истекшим сроком годности, - сообщили в Североморском управлении.

Всего бизнесменам предписали утилизировать тонну продукции.

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