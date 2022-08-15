В сентябре в профильные классы в Мурманской области пойдут учиться 5,5 тысячи школьников

В трех школах впервые откроются инженерные классы по профилю "судостроение", в четырех - психолого-педагогические. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 сентября в Мурманской области откроется 270 профильных классов, в которых будут учиться 5,5 тысячи старшеклассников. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

- Особый упор будет сделан на профориентационные классы, таких будет 14. Их курируют потенциальные работодатели: "ФорсАгро", "НОВАТЭК", "Роснефть", Следственный комитет, МЧС, "Газпром". Есть классы судейской направленности, - сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

В трех школах впервые откроются инженерные классы по профилю "судостроение", в четырех - психолого-педагогические.

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