Из-за пожара в общежитии Мурманска эвакуировали 20 человек

Пожар ликвидировали за 10 минут. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Днем 14 августа в общежитии на улице Фестивальной, 9 в Мурманске произошел пожар. Около 14.30 здесь началось возгорание в одной из комнат на первом этаже.

- Сгорели постельные принадлежности и диван. Комната закопчена по площади 1,5 квадратных метра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Из общежития эвакуировали 20 человек, спасли одного. Пожар ликвидировали за 10 минут.

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