Жительница Мурманска ушла из гостей домой и пропала

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 34-летнюю Светлану Чигареву. Около 17.00 11 августа она вышла из гостей, в последний раз ее видели на улице Нахимова.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета в синюю или голубую куртку, джинсы вишневого цвета, светлые кроссовки, с собой взяла черный рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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