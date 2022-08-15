В Мурманской области зафиксировали первый заморозок после летнего перерыва

В ночь с 14 на 15 августа в Мурманской области зафиксировали первый заморозок после долгого летнего перерыва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ночь с 14 на 15 августа в Мурманской области зафиксировали первый заморозок после долгого летнего перерыва.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+), в аэропорту "Мурманск" похолодало до нуля градусов.

В столице Заполярья столбик термометра опустился до +5, что заставила парить Кольский залив, где вода прогрелась до +13 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арктика сказала «нет». Федор Конюхов прервал рекордный полет к Северному полюсу. Мировой рекорд Федора Конюхова по достижению Северного полюса по воздуху сорвался (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru