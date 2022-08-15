В Никеле владелец напавшей на ребенка собаки заплатит 50 тысяч рублей

Собака напала на мальчика на детской площадке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Никеле собака укусила семилетнего мальчика. Ребенок с друзьями находился на детской площадке у дома №4 на улице Пионерской, где находилось и животное. Когда юный северянин решил его погладить, то пес вцепился ему в лицо.

- В результате происшествия ребенок испытал боль, испуг и страх, что повлекло нарушение здорового ночного сна. В связи с причиненными укушенными ранами, он также проходил курс антирабического лечения в медицинском учреждении, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом собака оказалась не бездомной, а домашней, но хозяин отпускал ее на самовыгул. Также владелец не сделал обязательные прививки, из-за чего укус стал особенно опасным. После случившегося мужчина не стал связывать с семьей мальчика, извинения не принес.

Суд поставил, что северянин должен заплатить 50 тысяч рублей в качествен компенсации морального вреда мальчику.

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