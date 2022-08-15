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Общество15 августа 2022 6:54

В Никеле владелец напавшей на ребенка собаки заплатит 50 тысяч рублей

Права мальчика пришлось защищать прокуратуре
Ника СВЕТЛОВА
Собака напала на мальчика на детской площадке.

Собака напала на мальчика на детской площадке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Никеле собака укусила семилетнего мальчика. Ребенок с друзьями находился на детской площадке у дома №4 на улице Пионерской, где находилось и животное. Когда юный северянин решил его погладить, то пес вцепился ему в лицо.

- В результате происшествия ребенок испытал боль, испуг и страх, что повлекло нарушение здорового ночного сна. В связи с причиненными укушенными ранами, он также проходил курс антирабического лечения в медицинском учреждении, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При этом собака оказалась не бездомной, а домашней, но хозяин отпускал ее на самовыгул. Также владелец не сделал обязательные прививки, из-за чего укус стал особенно опасным. После случившегося мужчина не стал связывать с семьей мальчика, извинения не принес.

Суд поставил, что северянин должен заплатить 50 тысяч рублей в качествен компенсации морального вреда мальчику.

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