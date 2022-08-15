Размер губернаторского стартапа в Мурманской области увеличат до 2 миллионов рублей

Приоритет в распределении губернаторского стартапа будут отдавать проектам по созданию аптечных пунктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области размер губернаторского стартапа увеличит с миллиона до двух миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

- Сумма будет увеличена для ЗАТО, отдаленных и приграничных пунктов, будем отдавать приоритет проектам по созданию аптечных пунктов и семей участников спецоперации, - уточнила Оксана Демченко.

В 2022 году губернаторский стартап получили 30 заявителей, 22 августа начнется прием документов на второй отбор, продлиться он до 30 сентября.

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