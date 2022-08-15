Жительница Никеля вспомнила старые обиды и убила бывшего сожителя

Жительница Никеля была пьяна, когда схватилась за нож. Фото: СКР Мурманской области

В Мурманской области будут судить 45-летнюю жительницу Никеля, обвиняемую в убийстве. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

- Днем 20 мая обвиняемая была в гостях у своего 54-летнего бывшего сожителя и его сожительницы. Женщина вспомнила старые обиды, между ней и потерпевшим начался конфликт. Обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла им не менее восьми ударов мужчине в область груди и шею, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В момент нападения женщина была пьяна. Когда совершалось убийство, в дверь позвонил участковый, который пришел к мужчине по административному разбирательству. Именно сотрудник полиции вызвал скорую и задержал северянку, увидев ее с ножом и кровь на руках.

Свою вину жительница Никеля признает, сейчас на находится под стражей.

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