312 жителей Мурманской области за неделю заразились коронавирусом

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Мурманской области опубликовал статистику по числу заболевших коронавирусом. Теперь показатель показывают еженедельно, а не ежедневно, как раньше.

- С 6 по 14 августа 2022 в Мурманской области зарегистрировано 312 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 135 685, - сообщили в оперштабе.

Это почти в 3 раза больше, чем показатель неделю назад.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 183 человека за неделю. Следом идут Мончегорск - 49 человек и Печенгский округ - 19 человек.

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