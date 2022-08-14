В Полярном произошел пожар в гаражно-строительном кооперативе

Пожар основательно повредил гараж. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 7.30 утра 14 августа в Полярном случился пожар в гаражно-строительном кооперативе «Скала» на улице Комсомольской. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров.

- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из-под крыши одного из гаражей виднелся плотный дым. В 08.00 пожар был локализован, в 08.30 - ликвидирован. К тушению привлекались две единицы техники СПСЧ №3 СУ ФПС №48 МЧС России и пожарной команды воинской части 77360 Министерства обороны РФ, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Огонь повредил стены гаража и подвал.

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