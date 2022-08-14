В Мурманской области наступает потепление

В Мурманскую область вернулось тепло.
Фото: Иван МАКЕЕВ
После дождливой недели с сильным ветром в Мурманскую область возвращается теплая погода. Потепление ожидается с понедельника, 15 августа.
- Ожидается местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днем +17+22°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Во вторник северянам также обещают тепло.
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