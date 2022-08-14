В Мончегорске и Апатитах ищут пропавшего 36-летнего мужчину

Михаил Бурсук не выходил на связь с 7 августа. Фото: vk.com/severspas51

Поисково-спасательный отряд "СеверСпас" сообщил о новом поиске пропавшего в Мурманской области человека. 36-летний Михаил Бурсук 7 августа позвонил родным с вокзала в Апатитах и с тех пор не выходил на связь.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка, темные волосы, искривленный нос, с левой стороны в области скулы есть жировик.

Был одет в спортивную желтую куртку с черными вставками, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят волонтерам по телефону +7 (953) 757-57-48.

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