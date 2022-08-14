"Устроили пенное шоу". В Мурманске отец и восьмилетняя дочь залили средство для мытья посуды в фонтан на Пяти Углах

Папа с ребенком устроили пенную вечеринку в центре Мурманска. Фото: vk.com/murmanskgroup

13 августа в центре Мурманска прошла пенная вечеринка, правда, незаконная. Северянин с восьмилетней дочерью залили в фонтан на Пяти Углах четыре бутылки средства для мытья посуды. Для детей это было радостью, но на самом деле за такой поступок придется отвечать.

- Их задержали прямо на месте, - сообщает паблик "ВКонтакте" "Мурманск" (18+).

Пена в фонтане - дело опасное: примеси в воде могут сломать элементы, например, насосы. Поэтому теперь сотрудникам Мурманских городских парков и скверов придется полностью откачать воду и заменить ее на чистую.

В свое время девушку, которая также залила средство для мытья посуды в фонтан Мурманска, оштрафовали на 75 тысяч рублей за сломавшееся оборудование.

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