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Общество13 августа 2022 13:57

Воздух в Мурманской области прогреется до +20

Воскресенье в Заполярье обещает быть теплым
Есения ДОБРОНРАВОВА
В воскресенье обещают дожди и теплую погоду.

В воскресенье обещают дожди и теплую погоду.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 августа в Мурманской области будет хорошая погода для прогулок, хотя синоптики обещают местами дождь.

- Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днем +15+20°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в Териберке и Печенгском округе установлен режим повышенной готовности.

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