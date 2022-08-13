Воздух в Мурманской области прогреется до +20

В воскресенье обещают дожди и теплую погоду. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 августа в Мурманской области будет хорошая погода для прогулок, хотя синоптики обещают местами дождь.

- Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днем +15+20°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: в Териберке и Печенгском округе установлен режим повышенной готовности.

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