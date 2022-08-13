Под Архангельском на берегу реки нашли британский снаряд

Снаряд нашли на берегу реки. Фото: Алексей Сабельников

12 августа специалисты-взрывники выезжали в населенный пункт Рязановская под Архангельском. Здесь отдыхающие нашли на берегу реки Нюма предмет, похожий на снаряд.

- При проведении мероприятий было установлено, что обнаруженный предмет является корабельным артиллерийским снарядом калибра 190 мм, страна производитель - Великобритания. Обнаруженный снаряд изъят сотрудниками спецотдела Центра ГЗ для дальнейшего уничтожения, - сообщили в Центре гражданской защиты Архангельской области.

Напомним: на улице Лобова в Мурманске обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли во время земляных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru