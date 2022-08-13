Под Архангельском на берегу реки нашли британский снаряд

Снаряд нашли на берегу реки. Фото: Алексей Сабельников
12 августа специалисты-взрывники выезжали в населенный пункт Рязановская под Архангельском. Здесь отдыхающие нашли на берегу реки Нюма предмет, похожий на снаряд.
- При проведении мероприятий было установлено, что обнаруженный предмет является корабельным артиллерийским снарядом калибра 190 мм, страна производитель - Великобритания. Обнаруженный снаряд изъят сотрудниками спецотдела Центра ГЗ для дальнейшего уничтожения, - сообщили в Центре гражданской защиты Архангельской области.
Напомним: на улице Лобова в Мурманске обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли во время земляных работ.
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