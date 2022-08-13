В Мурманске на улице Морской сбили женщину

ДТП произошло на улице Морской. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 13 августа в Мурманске в ДТП пострадал пешеход. Во жилой зоне на улице Морской водитель сбил женщину.

По сообщениям очевидцев, пострадавшую госпитализировали. Официальная информация по случившемуся уточняется.

Напомним: 10 августа в Апатитах байкер сбил пешехода.

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