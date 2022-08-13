Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания крана в порту Мурманска

В порту загорелся гусеничный кран. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 11 утра 13 августа на территории Мурманского морского торгового порта загорелся гусеничный кран. На данный момент пожар ликвидирован.

- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на территории АО "Мурманский морской торговый порт" гусеничного перегружателя, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ЧП обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru