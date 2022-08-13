Стали известны подробности пожара в порту Мурманска

В порту Мурманска загорелась спецтехника. Фото: скриншот видео/vk.com/murmanskgroup

Утром 13 августа в портовой зоне Мурманска заметили сильный черный дым. В МЧС по Мурманской области рассказали подробности пожара.

- В 10.44 поступило сообщение, что в Мурманском торговом порту произошло возгорание спецтехники на железнодорожных путях. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит гусеничный кран на площади 15 квадратных метров, - уточнили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

- Произошло самовозгорание погрузочной машины Sennebogen. Возгорание было оперативно ликвидировано. Сейчас уточняются обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе ММТП.

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