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Происшествия13 августа 2022 8:33

В районе порта в Мурманске заметили пожар

Горит одно из специализированных зданий
Есения ДОБРОНРАВОВА
Горит одно из зданий в портовой зоне. Фото: скриншот видео/vk.com/murmanskgroup

Горит одно из зданий в портовой зоне. Фото: скриншот видео/vk.com/murmanskgroup

Днем 13 августа в промышленно части Мурманска у порта заметили сильный черный дым. Очевидцы выложили кадры, что горит одно из помещений со стороны порта.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в МЧС Мурманской области.

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