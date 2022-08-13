В районе порта в Мурманске заметили пожар

Горит одно из зданий в портовой зоне. Фото: скриншот видео/vk.com/murmanskgroup

Днем 13 августа в промышленно части Мурманска у порта заметили сильный черный дым. Очевидцы выложили кадры, что горит одно из помещений со стороны порта.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в МЧС Мурманской области.

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