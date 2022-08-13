В Мурманской области завершились поиски пропавшей семьи

Поиски пропавшей семьи закончились благополучно. Фото: vk.com/murmanspas51

С 9 августа в Мурманской области велись поиски пропавших туристов. Семья в составе папы, мамы и их 11-летней дочки приехала в Териберку, во вторник в последний раз вышли на связь с родными, а после их телефоны были выключены.

К поискам, которые вели экстренные службы, подключились волонтеры.12 августа стало известно, что семью нашли.

- Они поехали на полуостров Средний, где у них сломалась машина. Связаться с кем-то и попросить помощь они не могли, - сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

К счастью, туристов обнаружили другие туристы, которые взяли их на буксир до Мурманска. В медицинской помощь гости не нуждаются.

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