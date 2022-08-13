В Териберке ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды

В Териберке сейчас непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 14.00 12 августа до полуночи 14 августа в Териберке будет действовать режим повышенной готовности. Его ввели из-за непогоды - ветер в порывах ожидается до 22 м/с.

Маломерным судам ограничили выход в море из-за риска ЧП.

Напомним: режим повышенной готовности также ввели в Печенгском округе по тем же причинам.

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