В Териберке ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды

В Териберке сейчас непогода.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 14.00 12 августа до полуночи 14 августа в Териберке будет действовать режим повышенной готовности. Его ввели из-за непогоды - ветер в порывах ожидается до 22 м/с.
Маломерным судам ограничили выход в море из-за риска ЧП.
Напомним: режим повышенной готовности также ввели в Печенгском округе по тем же причинам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru