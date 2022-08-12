Чибис - в годовщину гибели экипажа "Курска": Помню, как в то время мы ждали каждую новость о них

В годовщину память подводников почтили в разных городах Мурманской области. Фото: пресс-служба Северного флота

22 года назад - 12 августа 2000 года - случилась страшная трагедия: погибли 118 членов экипажа подлодки "Курск". В годовщину память подводников почтили в разных городах Мурманской области.

- Помню, как в то время мы ждали каждую новость о них. Годы проходят, но ощущение потери не ослабевает. Подвиг экипажа "Курска" и сила духа подводников навсегда останется в памяти жителей Заполярья, в памяти России. Сегодня те же традиции верного служения Родине продолжает следующее поколение военнослужащих, в том числе бойцы специальной военной операции. Светлая память героям. Север помнит, - отметил губернатор Андрей Чибис.

В 11.28 минут на всех кораблях и подводных лодках Северного флота были приспущены флаги и дан протяжный гудок, состоялась общефлотская минута молчания.

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