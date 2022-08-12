Массовое ДТП в Мурманске спровоцировало пробку

12 августа в мурманском районе Росляково произошла массовая авария - столкнулись три машины. Фото: Скриншот видео

12 августа в мурманском районе Росляково произошла массовая авария - столкнулись три машины. Одна из них вылетела в кювет.

- Пострадавших в ДТП нет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Однако авария спровоцировала серьезный затор на дороге. Как отметили местные жители, участок, где произошло ДТП, сложный - здесь часто происходят дорожные инциденты.

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