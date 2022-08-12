31 житель Мурманской области пострадал от укусов клещей с начала сезона

Два северянина пострадали от клещей за последнюю неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два северянина пострадали от клещей за последнюю неделю. Об этом сообщили в Управлении регионального Роспотребнадзора по итогам мониторинга. Всего с начала сезона - с марта этого года - к врачам за помощью из-за укусов пострадал 31 житель Заполярья.

- Все обратившиеся граждане вернулись из отпуска, укусы произошли на территории других субъектов. Укусы клещами произошли в момент пребывания на территории Республик Карелии, Крыма, Чувашии, Краснодарского и Пермского краев, Брянской, Вологодской область, Московской, Тамбовской, Тверской, Свердловской областей, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним: двое укушенных заразились болезнью Лайма.

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