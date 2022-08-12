В Мурманске пройдет ярмарка "На Севере - учиться!"

Сейчас для участия в ярмарке ищут предпринимателей. Фото: Правительство Мурманской области

Накануне Дня знаний в Мурманске снова откроется ярмарка "На Севере - учиться!".

Торговые ряды начнут работать 27 августа, завершатся все мероприятия 4 сентября.

Сейчас для участия в ярмарке ищут предпринимателей.

Напомним: из-за мероприятий на улице Воровского ограничат движение и парковку.

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