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Общество12 августа 2022 14:32

В Мурманске пройдет ярмарка "На Севере - учиться!"

Торговые ряды откроются 27 августа
Есения ДОБРОНРАВОВА
Сейчас для участия в ярмарке ищут предпринимателей. Фото: Правительство Мурманской области

Сейчас для участия в ярмарке ищут предпринимателей. Фото: Правительство Мурманской области

Накануне Дня знаний в Мурманске снова откроется ярмарка "На Севере - учиться!".

Торговые ряды начнут работать 27 августа, завершатся все мероприятия 4 сентября.

Сейчас для участия в ярмарке ищут предпринимателей.

Напомним: из-за мероприятий на улице Воровского ограничат движение и парковку.

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