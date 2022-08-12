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Общество12 августа 2022 13:50

Выходные в Мурманской области обещают быть ветреными

Воздух прогреется до +20
Есения ДОБРОНРАВОВА
Жару на выходных в Мурманской области ждать не приходится.

Жару на выходных в Мурманской области ждать не приходится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жару на выходных в Мурманской области ждать не приходится. Но погода будет не самая плохая.

- 13 августа будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днем +13+18°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: на Заполярье надвигается похолодание.

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