В Снежногорске будут судить участников запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"

Собрания участники секты проводили в квартирах, во время многочисленных обысков там нашли запрещенную литературу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Мурманской области, которых обвиняют по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Северяне организовали в Снежногорске ячейку запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

- Они, достоверно зная, что вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года ликвидирована Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, включая указанную в решении местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы «Снежногорск», не смотря на указанный запрет, в период с августа 2017 года по июль 2021 года продолжили деятельность запрещенной организации, вовлекая новых членов, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Собрания участники секты проводили в квартирах, во время многочисленных обысков там нашли запрещенную литературу. Также иеговисты общались в сети.

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