В Мурманской области в районе Серебрянского шоссе потерялась семейная пара

За последнюю неделю спасатели дважды выезжали на поиски северян, потерявшихся в лесу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
За последнюю неделю спасатели дважды выезжали на поиски северян, потерявшихся в лесу.
- В первом случае в районе 32 километра Серебрянского шоссе заблудилась семейная пара. А во втором - в лесном массиве близ реки Орловка в Кольском районе заплутала женщина. Все потерявшиеся оперативно найдены, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Напомним: в Териберке пропала семья из Екатеринбурга.
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