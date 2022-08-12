В Мурманской области в районе Серебрянского шоссе потерялась семейная пара

За последнюю неделю спасатели дважды выезжали на поиски северян, потерявшихся в лесу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За последнюю неделю спасатели дважды выезжали на поиски северян, потерявшихся в лесу.

- В первом случае в районе 32 километра Серебрянского шоссе заблудилась семейная пара. А во втором - в лесном массиве близ реки Орловка в Кольском районе заплутала женщина. Все потерявшиеся оперативно найдены, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Териберке пропала семья из Екатеринбурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru