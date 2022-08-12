В Апатитах ищут сбившего пешехода водителя

Всех, кто видел аварию, просят позвонить по номеру +79990916046. Фото: Артем КИЛЬКИН

10 августа на пешеходной аллее на улице Дзержинского в Апатитах произошло ДТП. Около двух часов ночи здесь байкер сбил пешехода.

- Приметы транспортного средства: небольшой, похож на кроссовый мотоцикл, сзади есть госномер, черного цвета, по бокам полосы зеленого или желтого цвета, - сообщили в Госавтоинспекции. - Приметы водителя: мужчина 25-30 лет, 170-175см, среднего телосложения, волосы по плечи каштановые (коричневые), ехал без шлема, вез пассажирку без шлема 20-25 лет, худощавого телосложения.

Всех, кто видел аварию, просят позвонить по номеру +79990916046.

Напомним: 11 августа ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Снежногорске.

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