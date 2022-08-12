В Мурманской области открыли сезон северного сияния

12 августа - последний день белых ночей на широте Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 августа - последний день белых ночей на широте Мурманска. Теперь ночи станут еще темнее, а, значит, северянам стоит чаще смотреть на небо - есть все шансы увидеть северное сияние.

Северянка Елена Громова оказалась в числе тех, кто поймал первое северное сияние после летнего перерыва. Сполохи заметили в небе над Белым морем.

Фото: vk.com/lenochka_gromova51

Напомним: в Архангельской области сезон открыли еще раньше.

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