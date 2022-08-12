В Снежногорске водитель Chery Tiggo сбил ребенка на самокате

Юный северянин получил травмы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 августа ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Снежногорске.

- В 16.35 во дворе дома №10 на улице Октябрьская водитель Chery Tiggo совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который двигался на самокате, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Юный северянин получил травмы.

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