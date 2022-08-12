В Снежногорске водитель Chery Tiggo сбил ребенка на самокате

Юный северянин получил травмы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
11 августа ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Снежногорске.
- В 16.35 во дворе дома №10 на улице Октябрьская водитель Chery Tiggo совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, который двигался на самокате, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Юный северянин получил травмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru