Жители Мурманской области с 25 августа смогут покупать туры с кешбэком

В России запускается новый этап туристического кешбэка. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В России запускается новый этап туристического кешбэка.

- Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Как сообщили в комитете по туризму Мурманской области, продажи туров будут идти с 25 августа по 10 сентября, северянам вернут до 20% за путевку по России, касается это и круизов на судах.

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