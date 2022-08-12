Жители Мурманской области с 25 августа смогут покупать туры с кешбэком

В России запускается новый этап туристического кешбэка.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В России запускается новый этап туристического кешбэка.
- Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства.
Как сообщили в комитете по туризму Мурманской области, продажи туров будут идти с 25 августа по 10 сентября, северянам вернут до 20% за путевку по России, касается это и круизов на судах.
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