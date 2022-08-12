В Печенгском округе из-за непогоды ограничили выход в море маломерным судам

Режим повышенной готовности действует с 9 утра 12 августа до 6 утра 14 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе Мурманской области ввели режим повышенной готовности и ограничили выход в Баренцево море маломерным судам. Причиной стала непогода.

В ближайшее время ожидается усиление ветра до 25 м/с в порывах, высота волн - 2-4,5 метра.

Режим повышенной готовности действует с 9 утра 12 августа до 6 утра 14 августа.

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