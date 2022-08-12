Жителя Кировска задержали за крупную партию наркотиков

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До трех лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Кировска, которого, как сообщили в УМВД по Мурманской области, обвиняют по по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…). Дома у себя северянин хранил наркотики.

- В ходе обыска полицейские обнаружили в прихожей полимерный пакет с веществом синего цвета. Злоумышленник полицейским пояснил, что запрещенное вещество приобрел для личного употребления. Экспертиза показала, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство – a-PVP, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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