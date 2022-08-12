До места проведения фестиваля "Гольфстрима" в Мурманске будут ходить бесплатные автобусы

4 сентября после двухлетнего перерыва в Мурманске пройдет фестиваль "Гольфстрим". Фото: Екатерина КОНОТОП

4 сентября после двухлетнего перерыва в Мурманске пройдет фестиваль "Гольфстрим". До места его проведения - моста через Кольский залив - будут по традиции ходить бесплатные автобусы.

- В этом году впервые к месту открытия фестиваля автобусы будут курсировать из всех округов города, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Жители Ленинского округа смогут уехать от конечной троллейбуса №4 "Улица Адмирала флота Лобова" в 10.00, жители Октябрьского - в это же время от Центрального стадиона профсоюзов. Автобус для жителей Первомайского округа отправится в 10.15 от остановки троллейбуса №6 "Улица Крупской".

Обратные рейсы запланированы на 14.00 и 15.30.

Напомним: на "Гольфстриме" будут разыгрывать вертолетные прогулки. Обладателями сертификата могут стать участники забега по Кольскому мосту.

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