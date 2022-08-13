На широте Мурманска закончился период белых ночей

13 августа на широте Мурманска завершился период белых ночей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

13 августа на широте Мурманска завершился период белых ночей. Напомним: они наступили после 22 июля, сменив полярный день.

- И пусть на улице уже достаточно темно в пик ночи, сегодняшняя ночь все еще светлее питерской 22 июня в день летнего солнцестояния. А ведь кто-то считает, что белые ночи там есть. У нас солнце еще не уходит под горизонт ниже, чем на 6 градусов. Первый раз это произойдет завтра, - пишет паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Из-за темноты в Мурманске начали включать уличное освещение.

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